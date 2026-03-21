FAME MMA 30: Gdzie oglądać? Transmisja online, stream na żywo i PPV [CENA]

Jubileuszowa gala FAME MMA 30: Icons to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego roku w świecie freak fightów. Kibice już odliczają godziny do sobotniego wieczoru, 21 marca 2026 roku, kiedy to w PreZero Arenie Gliwice do klatki wejdą między innymi Makhmud Muradov, Denis Labryga czy Marta "Linkimaster" Linkiewicz. W związku z potężną kartą walk, wiele osób zadaje sobie przed tym wydarzeniem kluczowe pytanie: gdzie i jak można obejrzeć wszystkie pojedynki na żywo?

Zgodnie z wieloletnią polityką federacji, jedyną w pełni legalną drogą, aby obejrzeć całą galę, jest wykupienie dostępu w systemie Pay-Per-View (PPV). Transmisja online będzie realizowana za pośrednictwem oficjalnej platformy organizatora - famemma.tv. Kibice nie znajdą legalnego, darmowego streama z głównych walk w internecie, dlatego organizatorzy rekomendują wcześniejsze działania, by uniknąć opóźnień i problemów technicznych tuż przed pierwszym gongiem.

Podobnie jak przy poprzednich edycjach, federacja przygotowała dla fanów dwa warianty cenowe. Podstawowy pakiet Basic (od 49,99 zł) oferuje dostęp do streamu w jakości 720p oraz możliwość odtworzenia zapisu wideo (VOD) przez 48 godzin od zakończenia gali. Z kolei droższa licencja Premium (od 59,99 zł) gwarantuje najwyższą jakość obrazu 1080p oraz przedłużoną możliwość oglądania powtórek VOD aż do 7 dni.

Transmisja na żywo FAME MMA 30: Gdzie oglądać live stream online?

Dobrą wiadomością dla wszystkich niezdecydowanych kibiców jest to, że sam początek wydarzenia tradycyjnie będzie można śledzić całkowicie za darmo. Oficjalny kanał FAME MMA na platformie YouTube wyemituje na żywo studio przed galą oraz trzy pierwsze walki z karty wstępnej. Fani bez ponoszenia żadnych kosztów będą mogli zobaczyć mocne bokserskie starcie Michała "Wampira" Pasternaka z Michałem "Matrixem" Królikiem oraz pojedynek w formule MMA pomiędzy Oskarem Wierzejskim a Klaudiuszem "Mazanem" Mazanowskim.

Sobotnie wydarzenie w Gliwicach rozpocznie się od darmowego studia o godzinie 19:30. Od razu po jego zakończeniu, punktualnie o 20:00, zawodnicy wyjdą do pierwszego pojedynku w oktagonie. Walki wieczoru, w tym elektryzujące starcie o pas pomiędzy Muradovem a Labrygą, planowane są na późne godziny nocne, najprawdopodobniej w okolicach północy.

