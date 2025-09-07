FAME MMA 27: Wyniki walk, Adamek - Soldić. Zobacz, kto wygrał te pojedynki
FAME MMA 27: Wyniki walk. Starciem wieczoru gliwickiej gali był bój Tomasz Adamek vs Roberto Soldić, ale oprócz nich w klatce zameldowało się wielu innych zawodników jak m.in. Michał Materla czy Marcin Najman. To jednak nadal nie wszystko. W tym artykule można sprawdzić wyniki z gali FAME MMA 27: Kingdom. Kto wygrał swoje walki?
Największym punktem gali będzie starcie Roberto Soldić vs Tomasz Adamek, czyli konfrontacja dwóch odmiennych światów sportów walki. "Robocop" uchodzi za jedną z największych gwiazd globalnego MMA, natomiast "Góral" to legenda polskiego pięściarstwa, były mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych.
Na karcie walk nie zabraknie także innych głośnych nazwisk. Do akcji powróci (pierwszy raz w szeregach FAME) Michał Materla, który zmierzy się z Dawidem "Crazy" Załęckim. Publiczność zobaczy również kontrowersyjnego Marcina Najmana, a jego przeciwnikiem będzie Łukasz "Tuszol" Tuszyński.
Federacja FAME tradycyjnie stawia też na rywalizację gwiazd internetu. W Gliwicach zobaczymy m.in. Lexy Chaplin kontra Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk, do tego pojedynek Kamila Mindy z Bartoszem Szachtą, a także walki z udziałem Wiktora "Wronka" Wronki oraz Huberta Dajczmana. Formuły będą zróżnicowane - od MMA, przez K-1, aż po boks - co sprawia, że gala zapowiada się widowiskowo nie tylko sportowo, ale też medialnie.
Na rozgrzewkę kibice dostaną dwa darmowe pojedynki transmitowane na YouTube FAME MMA. Będą to: Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski oraz Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński. To przedsmak tego, co czeka widzów w głównej części wydarzenia.
Gala FAME 27: KINGDOM odbędzie się w sobotę 6 września w PreZero Arenie Gliwice. Studio startuje o 19:30, a pierwsze walki rozpoczną się punktualnie o 20:00. Dwa pierwsze boje będą za darmo na YouTube, później transmisja przeniesie się do płatnej platformy PPV.
FAME MMA 27: Wyniki NA ŻYWO. Kto wygrał te pojedynki?
Walka wieczoru:
- Roberto Soldić pokonał Tomasza Adamka przez TKO w 2. rundzie - boks, 8 rund po 3 minuty
Karta główna:
- Michał Materla pokonał Dawida "Crazy'ego" Załęckiego przez nokaut w 1. rundzie - boks w małych rękawicach
- Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk pokonała Lexy Chaplin przez jednogłośną decyzję sędziów - K-1 w małych rękawicach
- Łukasz "Tuszol" Tuszyński pokonał Marcina Najmana przez poddanie w 2. rundzie - MMA
- Hubert Dajczman pokonał Wiktora "Wronka" Wronkę przez jednogłośną decyzję sędziów - boks w małych rękawicach
- Oskar Wierzejski pokonał Przemysława "Sequento" Skulskiego przez TKO w 1. rundzie - MMA
- Bartosz Szachta pokonał Kamila Mindę przez dyskwalifikację - K-1 w małych rękawicach
Karta wstępna (za darmo - YouTube):
- Michał "Matrix" Królik pokonał Alana Kwiecińskiego przez TKO w 1. rundzie - K-1 w małych rękawicach
- Brajan "Bojan" Bojanko pokonał Bartosza "Hermesa" Jarzyńskiego przed poddanie w 1. rundzie - MMA