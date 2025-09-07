Partner merytoryczny: Eleven Sports

FAME MMA 27: Wyniki walk. Starciem wieczoru gliwickiej gali był bój Tomasz Adamek vs Roberto Soldić, ale oprócz nich w klatce zameldowało się wielu innych zawodników jak m.in. Michał Materla czy Marcin Najman. To jednak nadal nie wszystko. W tym artykule można sprawdzić wyniki z gali FAME MMA 27: Kingdom. Kto wygrał swoje walki?

Tomasz Adamek
Tomasz AdamekFame MMAmateriały prasowe

Największym punktem gali będzie starcie Roberto Soldić vs Tomasz Adamek, czyli konfrontacja dwóch odmiennych światów sportów walki. "Robocop" uchodzi za jedną z największych gwiazd globalnego MMA, natomiast "Góral" to legenda polskiego pięściarstwa, były mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych.

Na karcie walk nie zabraknie także innych głośnych nazwisk. Do akcji powróci (pierwszy raz w szeregach FAME) Michał Materla, który zmierzy się z Dawidem "Crazy" Załęckim. Publiczność zobaczy również kontrowersyjnego Marcina Najmana, a jego przeciwnikiem będzie Łukasz "Tuszol" Tuszyński.

Federacja FAME tradycyjnie stawia też na rywalizację gwiazd internetu. W Gliwicach zobaczymy m.in. Lexy Chaplin kontra Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk, do tego pojedynek Kamila Mindy z Bartoszem Szachtą, a także walki z udziałem Wiktora "Wronka" Wronki oraz Huberta Dajczmana. Formuły będą zróżnicowane - od MMA, przez K-1, aż po boks - co sprawia, że gala zapowiada się widowiskowo nie tylko sportowo, ale też medialnie.

Na rozgrzewkę kibice dostaną dwa darmowe pojedynki transmitowane na YouTube FAME MMA. Będą to: Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski oraz Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński. To przedsmak tego, co czeka widzów w głównej części wydarzenia.

Gala FAME 27: KINGDOM odbędzie się w sobotę 6 września w PreZero Arenie Gliwice. Studio startuje o 19:30, a pierwsze walki rozpoczną się punktualnie o 20:00. Dwa pierwsze boje będą za darmo na YouTube, później transmisja przeniesie się do płatnej platformy PPV.

FAME MMA 27: Wyniki NA ŻYWO. Kto wygrał te pojedynki?

Walka wieczoru:

  • Roberto Soldić pokonał Tomasza Adamka przez TKO w 2. rundzie - boks, 8 rund po 3 minuty

Karta główna:

  • Michał Materla pokonał Dawida "Crazy'ego" Załęckiego przez nokaut w 1. rundzie - boks w małych rękawicach
  • Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk pokonała Lexy Chaplin przez jednogłośną decyzję sędziów - K-1 w małych rękawicach
  • Łukasz "Tuszol" Tuszyński pokonał Marcina Najmana przez poddanie w 2. rundzie - MMA
  • Hubert Dajczman pokonał Wiktora "Wronka" Wronkę przez jednogłośną decyzję sędziów - boks w małych rękawicach
  • Oskar Wierzejski pokonał Przemysława "Sequento" Skulskiego przez TKO w 1. rundzie - MMA
  • Bartosz Szachta pokonał Kamila Mindę przez dyskwalifikację - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (za darmo - YouTube):

  • Michał "Matrix" Królik pokonał Alana Kwiecińskiego przez TKO w 1. rundzie - K-1 w małych rękawicach
  • Brajan "Bojan" Bojanko pokonał Bartosza "Hermesa" Jarzyńskiego przed poddanie w 1. rundzie - MMA
