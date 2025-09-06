FAME MMA 27: Wyniki NA ŻYWO, Adamek - Soldić. Zobacz, kto wygrał te pojedynki.

Największym punktem gali będzie starcie Roberto Soldić vs Tomasz Adamek, czyli konfrontacja dwóch odmiennych światów sportów walki. "Robocop" uchodzi za jedną z największych gwiazd globalnego MMA, natomiast "Góral" to legenda polskiego pięściarstwa, były mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych.

Na karcie walk nie zabraknie także innych głośnych nazwisk. Do akcji powróci (pierwszy raz w szeregach FAME) Michał Materla, który zmierzy się z Dawidem "Crazy" Załęckim. Publiczność zobaczy również kontrowersyjnego Marcina Najmana, a jego przeciwnikiem będzie Łukasz "Tuszol" Tuszyński.

Federacja FAME tradycyjnie stawia też na rywalizację gwiazd internetu. W Gliwicach zobaczymy m.in. Lexy Chaplin kontra Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk, do tego pojedynek Kamila Mindy z Bartoszem Szachtą, a także walki z udziałem Wiktora "Wronka" Wronki oraz Huberta Dajczmana. Formuły będą zróżnicowane - od MMA, przez K-1, aż po boks - co sprawia, że gala zapowiada się widowiskowo nie tylko sportowo, ale też medialnie.

Na rozgrzewkę kibice dostaną dwa darmowe pojedynki transmitowane na YouTube FAME MMA. Będą to: Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski oraz Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński. To przedsmak tego, co czeka widzów w głównej części wydarzenia.

Gala FAME 27: KINGDOM odbędzie się w sobotę 6 września w PreZero Arenie Gliwice. Studio startuje o 19:30, a pierwsze walki rozpoczną się punktualnie o 20:00. Dwa pierwsze boje będą za darmo na YouTube, później transmisja przeniesie się do płatnej platformy PPV.

FAME MMA 27: Wyniki NA ŻYWO. Kto wygrał te pojedynki?

Walka wieczoru:

Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund po 3 minuty

Karta główna:

Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach

Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach

Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński - MMA

Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach

Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach

Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (za darmo - YouTube):

Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski - MMA

Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA

