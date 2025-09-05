FAME MMA 27 Adamek - Soldić: Karta walk. Kto jeszcze walczy? Znamy całą rozpiskę
FAME MMA 27 Adamek - Soldić: Karta walk. Kto jeszcze walczy? Znamy całą rozpiskę gali w Gliwicach. Do klatki w PreZero Arena wejdą również Michał Materla czy Marcin Najman, jednak to nie wszystkie nazwiska, które zaprezentują się tego wieczoru. Organizacja dopięła już całą kartę walk i wiemy, jak będzie wyglądał przebieg całego wydarzenia. Kto jeszcze walczy na gali FAME MMA 27?
Największą atrakcją gali będzie pojedynek Roberto Soldić kontra Tomasz Adamek, czyli starcie, które łączy dwa zupełnie różne światy. "Robocop" to gwiazda światowego MMA, natomiast "Góral" to legenda polskiego boksu i były mistrz świata dwóch kategorii wagowych.
Na liście pojedynków nie zabraknie również innych znanych nazwisk. Do klatki wejdzie m.in. Michał Materla, który sprawdzi się w walce z Dawidem "Crazy" Załęckim. W akcji zobaczymy także kontrowersyjnego Marcina Najmana, którego rywalem będzie Łukasz "Tuszol" Tuszyński.
W klimacie charakterystycznym dla federacji FAME nie zabraknie także pojedynków popularnych twórców internetowych i influencerów. Lexy Chaplin zmierzy się z Klaudią "Sheeyą" Kołodziejczyk, w karcie znalazł się też pojedynek Kamila Mindy z Bartoszem Szachtą, a także starcia z udziałem Wiktora "Wronka" Wronki i Huberta Dajczmana. Całość to mieszanka formuł - od MMA, przez K-1, aż po boks - która gwarantuje widowisko zarówno sportowe, jak i medialne.
Warto dodać, że dwa otwierające pojedynki - Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski oraz Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - będą transmitowane bezpłatnie w serwisie YouTube FAME MMA, co daje fanom okazję, by zobaczyć przedsmak gali jeszcze przed głównymi starciami.
Gala FAME 27: KINGDOM wystartuje w sobotę 6 września w PreZero Arenie Gliwice. Studio rozpocznie się o godzinie 19:30, a pierwsze walki ruszą o 20:00. Bilety na wydarzenie zostały już wyprzedane, ale dostęp do transmisji można wykupić w systemie PPV na stronie famemma.tv.
Karta walk FAME MMA 27. Adamek, Soldić, Materla, Najman - kto jeszcze walczy?
Walka wieczoru:
- Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund po 3 minuty
Karta główna:
- Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach
- Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach
- Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński - MMA
- Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach
- Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach
- Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach
Karta wstępna (za darmo - YouTube):
- Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski - MMA
- Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA