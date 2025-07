Trzonem gali FAME MMA 26 będzie bez wątpienia prestiżowy turniej K-1 w małych rękawicach. Ośmiu zawodników o odmiennych stylach, doświadczeniu i podejściu do walki stanie do brutalnej rywalizacji. Wśród najpoważniejszych kandydatów do triumfu wymienia się Denisa Labrygę oraz Mateusza "Don Diego" Kubiszyna, który już otwarcie deklaruje, że zamierza zgarnąć wszystko, co do zgarnięcia.

Turniejowe emocje dodatkowo podbiją występy mocnych nazwisk. Norman Parke - weteran wielu zaciętych pojedynków - stanie naprzeciw Alberto Simao, a fanów sportów uderzanych szczególnie zainteresuje pojedynek Tomasza Sarary, legendy polskiego kickboxingu. Do tego dostajemy prawdziwą bombę w postaci walki "Gleby" z "Thanosem", która może zakończyć się w każdej sekundzie.

FAME MMA 26: Live. Transmisja stream online

Wszystko rozstrzyga się tego samego wieczoru - ćwierćfinały to dopiero początek. Zwycięzcy będą musieli wrócić do klatki ponownie, by rozegrać półfinały, a w finale zmierzą się najtwardsi z twardych. To wyzwanie nie tylko fizyczne, ale też psychiczne - przetrwać kilka bitew jednego dnia to wyczyn sam w sobie.

W przerwach od turniejowych rozgrywek również nie zabraknie emocji. W jednej z najbardziej absurdalnych, a zarazem intrygujących walk wieczoru, "Hot Chocolate" podejmie "Ufoludka" walcząc... jedną ręką. Czy finezja pokona nieprzewidywalność? Tego nie można przegapić.

Głównym wydarzeniem gali będzie niespotykany pojedynek trójki: Boxdel vs Marcin Najman vs Apostoł Tomasz. Choć wielu na początku podeszło do tego zestawienia z przymrużeniem oka, może ono przerodzić się w najbardziej komentowane starcie wieczoru. Właściciel federacji wraca do ringu, Najman - nieśmiertelny jak mem - wciąż walczy, a Tomasz? Internetowy fenomen, który może rozbić faworytów.

FAME MMA 26: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Walka wieczoru:

Denis Labryga pokonał Mateusza "Don Diego" Kubiszyna przez decyzję techniczną po nieintencjonalnym faulu - Finał turnieju Golden Tournament o 1 mln złotych w złocie, K-1 w małych rękawicach, jedna runda bez limitu

Karta główna:

Marcin "Cesarz" Najman pokonał Michała "Boxdel" Barona i obaj wcześniej pokonali "Apostoła" Tomasz Dorożałę - boks, MMA, K-1 w małych rękawicach

Bartosz Szachta pokonał Josefa Bratana przez jednogłośną decyzję sędziów - K-1 w małych rękawicach

Denis Labryga pokonał Alberto Simao przez TKO (kontuzja) - K-1 w małych rękawicach

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn pokonał Tomasza Sararę przez jednogłośną decyzję sędziów - K-1 w małych rękawicach

"Hot Chocolate" (walczył jedną ręką) pokonał "Ufoludka" przez nokaut - boks w małych rękawicach

Michał "Wampir" Pasternak pokonał Dawida "Crazy" Załęckiego przez jednogłośną decyzję sędziów - walka rezerwowa turnieju, K-1 w małych rękawicach

Denis Labryga pokonał Tomasza Sararę przez niejednogłośną decyzję sędziów - ćwierćfinał turnieju, K-1 w małych rękawicach

Alberto Simao pokonał Normana "Stormina" Parke'a przez przerwanie lekarza - ćwierćfinał turnieju, K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (YouTube):

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn pokonał Kamila "King Konga" Mindę przez jednogłośną decyzję sędziów - ćwierćfinał turnieju, K-1 w małych rękawicach

Patryk "Gleba" Tołkaczewski pokonał Marcina "Thanosa" Sianosa przez dyskwalifikację - ćwierćfinał turnieju, K-1 w małych rękawicach

