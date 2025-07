FAME MMA 26: Karta walk już zamknięta. Zobacz, kto walczy na gali

Tego samego dnia zobaczymy półfinały turnieju, co oznacza, że zwycięzcy ćwierćfinałów zmierzą się jeszcze raz, kilka chwil później. To prawdziwy test wytrzymałości, charakteru i taktyki. Poza turniejem pojawią się także inne ciekawe zestawienia - w bokserskim starciu zobaczymy "Hot Chocolate'a" , który... zawalczy jedną ręką przeciwko nieprzewidywalnemu "Ufoludkowi".

W walce wieczoru dojdzie do trójstronnego starcie "Boxdel" vs Marcin Najman vs "Apostoł Tomasz". Choć na papierze wygląda to jak kabaret, w rzeczywistości może okazać się widowiskiem, które zapisze się w historii FAME MMA. "Boxdel:, jako włodarz, po raz kolejny wchodzi między liny, Najman nie zamierza kończyć kariery, a Apostoł Tomasz - barwna postać internetu - może być czarnym koniem tego chaosu.