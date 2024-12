FAME MMA 23: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki

FAME MMA 23: Wyniki walk. Zapraszamy do śledzenia wyników walk z gali FAME 23, która odbyła się w Atlas Arenie, w Łodzi. W walce wieczoru fani freak fightów zobaczyli nieprawdopodobną sytuację, gdzie do pojedynku wszedł Amadeusz "Ferrari" wraz z ojcem. W innej walce dwóch na jednego doszło do niespodzianki. "Good Boys" w składzie Adrian Cios i Natan Marcoń wykorzystali liczebną przewagę i pokonali Gracjana Szadzińskiego.