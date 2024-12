FAME MMA 23: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał swoje walki

Do nieprawdopodobnej sytuacji doszło na dzień przed galą FAME 23. Alan Kwieciński zdecydowanie przestrzelił z wagą i nie zmieścił się w limicie. Amadeusz "Ferrari" miał pełne prawo do odmowy uczestnictwa w walce, ale ostatecznie postawiono na inne rozwiązanie. Starcie odbędzie się dwóch na jednego, a do klatki wejdzie... ojciec "Ferrariego" Dariusz Roślik. Mężczyzna również ma na pieńku z "Alnikiem" i chce go ukarać za wypowiedziane słowa.

