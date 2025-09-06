Głównym wydarzeniem wieczoru będzie megazestawienie Roberto Soldić vs Tomasz Adamek - nietypowy, medialny pojedynek łączący świat MMA i boksu. Soldić to obecnie jedna z najjaśniejszych gwiazd międzynarodowych klatek, zaś Adamek to legenda polskiego boksu, co daje wydarzeniu wyjątkowy charakter "starcia epok".

Na karcie znajduje się także kilka innych dużych nazwisk. Wśród nich jest m.in. Michał Materla, który zmierzy się z Dawidem "Crazy" Załęckim, a także medialny i kontrowersyjny Marcin Najman, który wystąpi przeciwko Łukaszowi "Tuszolowi" Tuszyńskiemu z ekipy Bungee.

W typowo "FAME'owym" stylu gala łączy starcia sportowe z pojedynkami gwiazd internetu i sportów walki. Na karcie znalazły się m.in. Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk, Kamil Minda vs Bartosz Szachta, a także zestawienia z udziałem Wiktora "Wronka" Wronki i Huberta Dajczmana. To mieszanka K-1, boksu i MMA, która ma gwarantować show zarówno pod względem sportowym, jak i medialnym.

FAME MMA 27: Gdzie oglądać? Transmisja PPV, stream online live

Wydarzenie FAME 27: KINGDOM rozpocznie się w sobotę, 6 września w PreZeroArenie Gliwice o godzinie 20:00 (start studio o 19:30). Bilety na event zostały wyprzedane, natomiast nadal można go śledzić w PPV. Transmisja będzie dostępna na platformie famemma.tv.

Na stronie dostępne są dwa pakiety - premium i basic. Pierwszy z nich to koszt rzędu 59,99 zł. Zawarto w nim możliwość oglądania w jakości Full HD (1080p) z dostępem do gali siedem dni od jej zakończenia. Tańsza opcja kosztuje 49,99 zł i ma możliwość transmisji w jakości HD (720p) i dostęp do gali 24 godziny od jej zakończenia.

Warto zaznaczyć jednak, że dwa pierwsze pojedynki Oskar Wierzejski vs "Sequento" i Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński będą dostępne za darmo na YouTube FAME MMA.

Michał Materla Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Marcin Najman Lukasz Telus AKPA

