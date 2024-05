FAME MMA 21: Adamek - Bandura. Kiedy i gdzie gala?

W oktagonie pojawią się zarówno znane twarze ze świata sportu, jak i celebryci, którzy zdobyli popularność w innych dziedzinach. Walka wieczoru to bez wątpienia jedyne takie wydarzenie w Polsce. W tej edycji zobaczymy pojedynek pomiędzy Tomaszem Adamkiem a Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że to polska odpowiedź na batalię Mike'a Tysona z Jakem Paulem w USA.

FAME 21 będzie również okazją do zobaczenia w akcji nowych zawodników, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z organizacją. Na poniedziałkowej konferencji aż kipiło od emocji. Do klatki wejdą m.in. Tomasz "Strachu" Oświeciński czy raper "Kaczor BRS" . W arenie walk zameldują się również stali bywalce jak np. Alan Kwieciński, Michał Pasternak czy Piotr Szeliga.

FAME MMA 21: Gdzie oglądać PPV? Transmisja stream online. Jak kupić? Cena

Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się na gali osobiście, organizatorzy przygotowali możliwość śledzenia wydarzenia na żywo w internecie. Pierwszy raz transmisja będzie dostępna za pośrednictwem Canal+ Online . Do wyboru są dwie opcje. Pierwsza opiewa na kwotę 49 zł , w ramach której klient otrzyma dostęp do transmisji gali FAME MMA 21 oraz serwis Canal+ Online na miesiąc.

Druga oferta to subskrypcja za 39 zł (podpięcie karty płatniczej i zgoda na płatność co miesiąc, choć można zrezygnować w każdej chwili). Tutaj również konsument dostanie dostęp do streama FAME MMA 21 i Canal+ Online na miesiąc.