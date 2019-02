Czy mistrzyni świata Ewa Piątkowska (12-1, 4 KO) w najbliższej obronie pasa WBC w kategorii superśredniej zmierzy się z Hanną Gabriels (19-2-1, 11 KO)? 36-letnia Kostarykanka jest pretendentką do tytułu.

Młodsza o dwa lata Polka ostatni pojedynek wygrała w listopadzie ubiegłego roku, pokonując jednogłośnie na punkty Szwajcarkę Ornellę Domini podczas gali w Gliwicach. "Tygrysica" jest posiadaczką pasa od września 2016 roku.

Teraz wiele na to wskazuje, że jej rywalką może zostać Gabriels, która określa siebie mianem oficjalnej pretendentki do tytułu. Kostarykanka ma już w posiadaniu pas WBA, a niedawno parafowała trzyletni kontrakt z grupą promotorską DiBella Entertainment, należącą do Amerykanina Lou DiBelli.

Gabriels oczekuje, że najbliższą walkę stoczy w marcu w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Poprzedni raz Kostarykanka walczyła pod koniec stycznia, z powodzeniem broniąc tytuł w starciu z Sarah Dwyer w Managua, stolicy Nikaragui.

