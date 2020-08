„Spełniły się marzenia o walce o mistrzostwo świata w Ameryce. Po obronie tytułu WBO, do pełni szczęścia pozostanie już tylko unifikacja pasów” – powiedziała PAP Ewa „Kleo” Brodnicka (19-0, 2 KO) przed pojedynkiem w Las Vegas z Amerykanką Mikaelą Mayer (13-0, 5 KO).

Na zawodowych ringach Brodnicka walczy od 7,5 roku, od początku w barwach Tymex Boxing Promotion, a jej promotorem jest Mariusz Grabowski. Niedawno zrobiła kolejny krok w karierze, bowiem jej współpromotorem został słynny Brytyjczyk Eddie Hearn, szef Matchroom Boxing.

"Eddie Hearn chciał doprowadzić do mojej unifikacyjnej walki z Terri Harper (10-0-1, 5 KO), mistrzynią świata WBC i IBO, ale ona zremisowała z Natashą Jonas (9-1-1, 7 KO) i musi dojść do rewanżu. Tymczasem federacja WBO zadecydowała, że mam zmierzy się z obowiązkową pretendentką Mayer. Do rywalizacji dojdzie pod koniec października w Las Vegas. Dla mnie to rewelacyjna sprawa, będę boksowała z bardzo dobrą zawodniczką z grupy Top Rank Boba Aruma. Zawsze marzyłam o pojedynku o mistrzostwo świata w Ameryce. Wierzę, że wygram, a wtedy do pełni szczęścia pozostanie jeszcze unifikacja" - stwierdziła pięściarka Tymexu.

Brodnicka była mistrzynią Europy wagi lekkiej, a od trzech lat jest mistrzynią globu WBO kategorii super piórkowej. W jubileuszowej, 20. walce czeka ją najtrudniejsze wyzwanie z Mayer.

"Jestem w komfortowej sytuacji, długoletnia współpraca z Mariuszem Grabowskim zaowocowała wspaniałymi sukcesami, a dziś współpracujemy też z Hearnem. Otwierają się kolejne wielkie możliwości sportowe, ale też już widzę większe zainteresowanie sponsorów, mediów, lepsze warunki finansowe. Już odliczam dni do wyjazdu na zgrupowanie na Florydę. Jestem niesamowicie zmotywowana, na dwa miesiące przed walką ważę tyle, ile czasem na dzień przed oficjalną ceremonią ważenia. Wiem, że udaję się do jaskini lwa, ale zapłonął we mnie ogień. Mam niesamowitą siłę i chęć, by znów obronić trofeum WBO" - podkreśliła.