Po wielkim sukcesie komercyjnym pokazowej walki Mike'a Tysona z Royem Jonesem Juniorem oczywiste było, że podobna walka z udziałem Tysona jeszcze się odbędzie. Pomysł podchwycił Evander Holyfield, który oficjalnie rzuca wyzwanie byłemu wielkiemu rywalowi.

Boks. Głowacki chce walki Saleta - Tyson. Saleta: Nie powiedziałbym nie!

Tym razem "pokazówka" nie zostałaby wpisana do oficjalnych rekordów, ale wciąż wzbudziłaby wielkie zainteresowanie i olbrzymią sprzedaż PPV. Widać to było przy okazji walki "Żelaznego" z Jonesem Jr. Usługę PPV w cenie 49,99$ wykupiło w USA aż 1,6 miliona użytkowników. Wszystko potwierdzili szefowie platformy Triller, która pokazywała walkę w zakodowanym przekazie. Była to najlepiej sprzedana gala w PPV roku 2020.

Wojownik z Atlanty potrafi liczyć i wyliczył sobie, że zarobi doskonale na dopełnieniu trylogii z Tysonem. Dlatego rzuca mu wprost rękawicę.



- Rozumiem czemu on chciał walkę na przetarcie zanim wyjdzie do mnie. Moja strona stara się doprowadzić do tego pojedynku, ale w zamian dostajemy tylko jakieś wymówki. Roy był lokalnym rywalem, ale walka ze mną wzbudziłaby globalne zainteresowanie. Każdy chciałby zobaczyć naszą potyczkę, skończmy więc z wymówkami, bo ta walka po prostu musi się odbyć. Ona umocni naszą spuściznę - przekonuje jedyny w historii czterokrotny mistrz świata wagi ciężkiej.



- Hej, Tyson, podpisz kontrakt i wyjdź ze mną do ringu. Świat na to czeka i wszystko zależy od ciebie. Ja jestem gotowy - dodał 58-letni Holyfield.