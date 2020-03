Zunifikowany mistrz świata IBF i WBC wagi półśredniej - Errol Spence Jr (26-0, 21 KO), w październiku miał bardzo poważnie wyglądający wypadek samochodowy. Szczęście mu jednak sprzyjało i już w lecie powinien zameldować się między linami.

Nie ma jeszcze konkretów, ale w rolę rywala może wcielić się Danny Garcia (36-2, 21 KO). A kiedy może dojść do tej walki?

- Wracam prawdopodobnie w sierpniu. To będzie przełom lipca i sierpnia. Nie wiem jeszcze kto będzie rywalem. Jeśli Pacquiao zechce, może być on, ale być może spotkam się z Dannym Garcią - mówi Amerykanin i obiecuje kibicom, że doczekają się też w końcu jego starcia z championem WBO, Terence'em Crawfordem (36-0, 27 KO).



- Na pewno dojdzie wkrótce do mojej walki z Crawfordem. Jeśli nie w tym roku, to już na pewno w przyszłym. To mogę wam obiecać - dodał Spence Jr.