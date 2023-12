Jest takie powiedzenie, że o zmarłym nigdy nie mówi się źle, albo lepiej nie mówić wcale. Ale to nieprawda, są ludzie, którzy za życia byli źli i można co najwyżej po odejściu kogoś takiego powiedzieć, by ziemia była mu lekką. Ale Janek? Proszę pana: gdyby postawić stu lub dwustu jego znajomych, a do tego trzystu sąsiadów, to nikt nawet by się nie zastanowił: 'a może kiedyś tak źle się na mnie spojrzał?'. To był dżentelmen od rana do wieczora, chodząca kultura