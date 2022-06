"Emeryt" Tyson Fury zupełnie zaskoczył. Co na to Joshua?

Usyk pod koniec września wypunktował Joshuę i odebrał mu pasy IBF/WBA/WBO królewskiej kategorii. W końcówce był nawet blisko skończenia Anglika przed czasem. Rewanż odbędzie się 13 lub 20 sierpnia w Arabii Saudyjskiej.

Fury do Joshuy: Mogę mu pomóc

- Dopóki Joshua nie ruszy tyłka i nie przyjedzie do mnie do Morecambe, to znów przegra. Potrenuję go i pokażę mu, jak zawodnik wagi ciężkiej powinien walczyć z zawodnikiem wagi średniej. Ani Robert Garcia, ani dziesięciu podobnych mu trenerów nie sprawią, że wygra rewanż z Usykiem. Ja mogę mu pomóc. Nauczę go jak walczyć dwanaście rund i jak radzić sobie z mniejszymi rywalami - powiedział "Król Cyganów".

