Ekspert wieszczy ringową wojnę. Zapowiada się wielka gala

Już 14 maja w Warszawie odbędzie się jubileuszowa 10 edycja Polsat Boxing Night. Gala zapowiada się jako wielkie wydarzenie pod kątem sportowym, a przed wielką szansą stanie Michał Cieślak, który zmierzy się z Rosjaninem Jurij Kaszyński. Stawką walki są prawa pretendenta do mistrzostwa świata cruiser (limit 90.7 kg) federacji IBF. To jednak nie koniec emocji, go karta walk jubileuszowej gali PBN jest niezwykle bogata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwanaście lat od pierwszego Polsat Boxing Night. Kto gościł na widowiskowych galach? (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

- Żadnych przebierańców ściąganych z postoju taxi. W głównej walce wieczoru "Zabójca z twarzą zabójcy" (jak nazwał Michała Cieślaka "Mistrzunio" Rafał Jackiewicz). Nie ulega wątpliwości, że to najpoważniejszy polski kandydat do zdobycia mistrzostwa świata. Bilans ma Cieślak 20-1, identyczny jak jego rywal Jurij Kaszinski, który Ma jednak więcej wygranych przez KO (18, przy 14 Cieślaka). Gdy dwóch takich się spotka, ringowe na pewno grzmoty słychać będzie w całej Polsce - w swoim stylu walkę wieczoru opisał ekspert "Polsatu Sport" Andrzej Kostyra, który od lat jest związany z Polsat Boxing Night.





Polsat Boxing Night: wielka szansa przed Polakiem

Reklama

- Starcie z Rosjaninem Kaszinskim będzie miało bardzo duży walor sportowy. Zwycięzca zostanie pretendentem do tytułu IBF. Nasz plan, który nakreśliliśmy sobie z promotorami Michała, to doprowadzenie go do walki mistrzowskiej. Cieszę się, że projekt Polsat Boxing Night ma i będzie miał kontynuację. Kolejną galę chcemy zorganizować we wrześniu, a następną w grudniu. Każda z nich będzie miała duży wymiar sportowy - zapowiada Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w Telewizji Polsat.

Stawką walki są prawa pretendenta do mistrzostwa świata cruiser (limit 90.7 kg) federacji IBF. Jej czempionem jest Mairis Briedis, brutal najwyższej klasy (o czym przekonał się Krzysztof Głowacki). Cieślak jest 3 w rankingu WBC, 10 WBO i 11 IBF. Jeśli wygra, szeroko otworzy się przed nim droga do walki o pas czempiona.

Chce skraść moje miejsce, co oznacza, że będzie wojna. Nie obawiam się niczego z jego strony. Każdy, kto śledzi boks, wie, co się wydarzy. Ja idę do przodu, on też idzie do przodu. To gwarantuje bardzo dobrą walkę - podkreślał Michał Cieślak w rozmowie z Polsatem Sport.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat Boxing Night. Twardziel i postrach ringów. Michał Cieślak zaprzecza stereotypom (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Niezwykle ciekawa karta walk na PBN 10

Walkę wieczoru poprzedzi starcie doświadczonego Roberta Talarka (24-13-3, 16 KO) z niepokonanym na zawodowym ringu Łukaszem Staniochem (5-0, 1 KO). Ten 26-latek w swoim ostatnim pojedynku wygrał przez nokaut z doświadczonym Rafałem Jackiewicziem. Było to jego pierwsze zwycięstwo w ten sposób i z całą pewnością podejdzie do starcia z Talarkiem niezwykle zmotywowany.

Początkowo Talarek miał walczyć z Kanadyjczykiem Davidem Lemieux, ale ostatecznie to starcie nie dojdzie do skutku. Przed dzielnym górnikiem jednak pojedynek z byłym młodzieżowym mistrzem Polski w boksie olimpijskim w wadze półciężkiej. I choć to Talarka eksperci wskazują jako faworyta, z całą pewnością nie będzie mu łatwo.



To jednak nie koniec emocji, bo jak słusznie zauważył Andrzej Kostyra, obsada gali Polsat Boxing Night 10 jest niezwykle bogata. Już na samym początku Nikodem Jeżewski (19-1-1) zmierzy się z pięściarzem z Czech Vladimire Reznicekiem (10-3-2, 4 KO). Dla byłego pretendenta do tytułu mistrza świata WBO, który po porażce z Lawrence’em Okolie stara się wrócić na zwycięski szlak, to kolejna szansa, by odbudować swoją pozycję.



Na Polsat Boxing Night 10 zobaczymy także Ewę Piątkowską. Była mistrzyni świata i Europy zmierzy się z pochodząca z Kenii Judy Waguthii. "Tygrysica" w swoim ostatnim pojedynku pokonała Rożę Gumienną, choć sporo mówiło się o tym, że otrzymała propozycję walki na zasadach MMA. Jednak pozostała jak na razie przy pięściarstwie i teraz będzie okazja zobaczyć ją na gali w Warszawie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najbardziej spektakularne nokauty na galach Polsat Boxing Night (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Karta walk gali Polsat Boxing Night:



Michał Cieślak (20-1, 14 KO) - Jurij Kaszinski (20-1, 18 KO) - eliminator o pas IBF

Robert Talarek (24-13-3, 16 KO) - Łukasz Stanioch (6-0, 1 KO)

Przemysław Runowski (19-1, 5 KO) - Louis Greene (12-2, 7 KO)

Daniel Rutkowski (1-2) - Maksim Hardzeika (9-0, 4 KO)

Michał Olaś (11-0, 10 KO) - Felipe Nsue (4-1-1, 3 KO)

Ewa Piątkowska (15-1, 4 KO) - Judy Waguthii (17-9-4, 5 KO)

Nikodem Jeżewski (19-1-1) - Vladimir Reznicek (10-3-2, 4 KO)

Walki boksu olimpijskiego na gali Polsat Boxing Night:



Bartłomiej Rośkowicz - Paweł Sulęcki

Oliwier Zamojski - Dominik Palak

Sebastian Kusz - Kevin Lakatos

KK