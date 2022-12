Ekspert nie ma wątpliwości. Tylko on może zagrozić Tysonowi Fury'emu

Boks. Tylko jeden pięściarz może zagrozić Tysonowi Fury'emu

- Fury jest zdecydowanym liderem wagi ciężkiej. Możemy dyskutować, kto jest numerem dwa, ale ktokolwiek nam nie wyjdzie z tej dyskusji, on nawet nie będzie zbliżał się poziomem do Tysona. To kompletny zawodnik. Jest duży, silny, a do tego świetnie wyszkolony. Zniszczy każdego. Wolałbym zobaczyć Fury'ego z Joyce'em niż z Usykiem, bo Usyk będzie za mały. Jedynym gościem, który mógłby zagrozić Fury'emu, jest Joyce, ale i on nie zbliża się poziomem do Tysona - uważa Froch.