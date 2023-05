Efektowny rewanż Szeremety! Zmusił narożnik rywala do poddania walki

Kamil Szeremeta w efektowny sposób zrewanżował się Nizarowi Trimechowi. W 3. rundzie walki wieczoru gali Knockout Boxing Night 28 w Białymstoku trafił on przeciwnika lewym sierpowym. Francuz dotrwał do końca rundy, ale jego narożnik zdecydował się go nie wypuszczać do kolejnej i poddał walkę.