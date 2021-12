Kewin Gibas to bardzo utalentowany zawodnik grupy Polsat Boxing Promotions. 19-latek ma świetne wzorce, bo pochodzi z Gilowic, czyli miejscowości, w której urodził się Tomasz Adamek. Z kolei trenerem młodego pięściarza jest Grzegorz Proksa.

Gibas jest dopiero na początku zawodowej kariery, ale już potrafi pokazać fajerwerki w ringu. Tak było w pojedynku z Schilderem.



Kewin Gibas zdominował rywala. Sędzia przerwał walkę

Czech nie miał nic do powiedzienia. Gibas od początku go zdominował. W pierwszej rundzie rywal próbował odpowiadać, ale Polak efektownie zaczął drugie starcie. Szybko posłał Schildera na deski. Czech zdołał jednak wstać, ale chwilę później sędzia przerwał pojedynek, bo Gibas zasypał rywala ciosami.



Było to trzecie zwycięstwo Gibasa. Młody pięściarz pozostaje niepokonany.

MP