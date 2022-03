Efektowne zwycięstwo Kubańczyka w Polsce

Przed walką z Bookerem Siwy miał na koncie 24 zwycięstwa. Połowę ze swoich walk kończył przed czasem.

Tym razem Polak też był zdecydowanym faworytem. Wydawało się, że kolejnego rywala skończy przed czasem, ale tak się nie stało.

Co prawda Siwy miał zdecydowaną przewagę. Zadawał dużo więcej ciosów. Rywal ważył prawie 10 kg więcej, ale głównie składał się na to tłuszcz, dlatego uderzenia Polaka odbijały się od brzucha Bookera. Amerykanin przyjmował też ciosy na głowę. Był odporny. Dotrwał do końca, ale przegrał wyraźnie.

Efektowny występ zanotował za to Ihosvany Garcia. Promowany przez Polsat Boxing Promotions Kubańczyk nadal jest niepokonany i szybko uporał się z rywalem. Od początku walki miał dużą przewagę i w trzeciej rundzie dwukrotnie posłał Patricka Rokohla na deski. Po drugim nokdaunie sędzia przerwał pojedynek.

Wyniki Polsat Boxing Promotions 6:

Marcin Siwy (25-0, 12 KO) pokonał Rydella Bookera (26-5-1, 13 KO) jednogłośną decyzją sędziów (78-74, 80-72, 79-73)

Ihosvany Garcia (7-0, 6 KO) pokonał Patricka Rokohla (22-2, 16 KO) przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie

Paweł Czyżyk (8-1, 1 KO) pokonał Lukę Spadacciniego (7-3-3, 3 KO) jednogłośną decyzją sędziów (79-73, 78-74, 79-73)

Radomir Obruśniak (6-0, 2 KO) pokonał Diego Eligio (22-7-1, 9 KO) jednogłośną decyzją sędziów (79-72, 78-73, 78-73)

Kewin Gibas (4-0, 3 KO) pokonał Eugeniu Bata (1-1) przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie

Niko Zdunowski (2-0-2) zremisował z Arturem Gierczakiem (2-2-1, 1 KO) jednogłośną decyzją sędziów (38-38, 38-38, 38-38)

Denis Mądry (7-7, 1 KO) pokonał Gracjana Królikowskiego (2-2-1, 1 KO) przez techniczny nokaut w czwartej rundzie