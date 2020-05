Eddy Reynoso został oficjalnie przedstawiony jako nowy trener Andy'ego Ruiza juniora (33-2, 22 KO).

Były mistrz świata wagi ciężkiej po przegranym rewanżu z Anthonym Joshuą rozstał się z Mannym Roblesem. Początkowo wydawało się, że zamieni go Teddy Atlas, lecz ostatecznie wybór padł na trenera Saula Alvareza.

"Witamy w naszym zespole Andy. Dobrze to zrobimy" - napisano w mediach społecznościowych "Canelo", prezentując wspólne zdjęcie Ruiza, Reynoso i Alvareza.

Reynoso, oprócz Alvareza i Ruiza, prowadzi jeszcze Oscara Valdeza, Luisa Nery'ego i bardzo perspektywicznego Ryana Garcię. Zanim Ruiz podjął tę współpracę, wcześniej współpracował właśnie z Roblesem, a jeszcze wcześniej Ablem Sanchezem.

Atlas był otwarty na podjęcie treningów, ale postawił swoje warunki, przyrównując obżarstwo Ruiza do problemu z narkomanem. Meksykanin jest wstępnie przymierzany do walki powrotnej z Chrisem Arreolą (38-6-1, 33 KO), która mogłaby się odbyć we wrześniu.