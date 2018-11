Promotor Eddie Hearn uważa, że w hitowej walce mistrza WBC w wadze ciężkiej Deontaya Wildera (40-0, 39 KO) z Tysonem Furym (27-0, 19 KO) będzie wiało nudą.

- Myślę, że to będzie okropna walka, a Fury zasmrodzi całą halę. Może nawet wygra kilka pierwszych rund, ale sądzę, że koniec końców zostanie znokautowany - powiedział szef stajni Matchroom Boxing, która promuje m.in. Anthony'ego Joshuę.



- Naprawdę nic do Fury'ego nie mam. Podziwiam jego osiągnięcia. Miał poważne problemy, ale obrócił swoje życie o 180 stopni. Bardzo go szanuję. Nie jest jednak w formie na Wildera, który poza tym po prostu zbyt mocno bije. Fury na pewno będzie go frustrować, klinczować, odpychać itd. Po kilku rundach Wilder może przegrywać. Ale w końcu go dopadnie i wygra - dodał.



Do walki Wilder - Fury dojdzie 1 grudnia w Los Angeles.