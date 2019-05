Eddie Hearn - promotor Derecka Chisory (30-9, 21 KO), mówi już wprost o tym, że prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie walki byłego mistrza Europy wagi ciężkiej i pretendenta do pasa WBC z Arturem Szpilką (22-3, 15 KO).

Zdjęcie Artur Szpilka (przodem) w walce z Mariuszem Wachem /Andrzej Iwańczuk /East News

Taki pojedynek miałby się odbyć 20 lipca w Londynie, gdzie głównym wydarzeniem będzie konfrontacja Dilliana Whyte'a (25-1, 18 KO) z Oscarem Rivasem (26-0, 18 KO). Chisora przegrał pod koniec zeszłego roku właśnie z Whyte'em, lecz odbudował się wygraną pięć tygodni temu z Senadem Gashim. Ewentualna wygrana nad Polakiem pozwoliłaby wrócić Anglikowi do gry o poważną stawkę.

- Negocjujemy w tej chwili walkę Derecka ze Szpilką i przyznaję, że są duże szanse, by ta walka doszła do skutku. Mamy w razie czego inne plany dla Chisory, ale w tej chwili są spore szanse na starcie ze Szpilką. Podoba mi się takie zestawienie. To byłaby świetna karta z walkami wagi ciężkiej, bo przecież Whyte spotka się z Rivasem, Allen z Price'em, a Chisora spotkałby się ze Szpilką. Bardzo ciekawa rozpiska - mówi Hearn.

Przypomnijmy, że Szpilka trenuje teraz pod okiem Romana Anuczina. W ostatnim występie, pomimo liczenia na samym finiszu, wypunktował Mariusza Wacha.