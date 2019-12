Federacja WBO już wyznaczyła termin, w którym Anthony Joshua (23-1, 21 KO) musi podjąć Aleksandra Usyka, jeśli chce zachować mistrzowski tytuł wagi ciężkiej wspomnianej organizacji. Na walkę z Brytyjczykiem czeka jednak również Bułgar Kubrat Pulew (28-1, 14 KO), obowiązkowy pretendent z ramienia IBF.

Joshua, który w sobotę pewnie pokonał w rewanżu Andy'ego Ruiza jr, już wyraził gotowość do walki z Ukraińcem, ale Eddie Hearn tymczasem oznajmił, że to raczej Pulew jest liderem w wyścigu o walkę z "AJ-em".



- Muszę porozmawiać z IBF i WBO i zobaczymy, kto będzie pierwszy. Myślę, że będzie to pretendent z ramienia IBF, ale poczekajmy na potwierdzenie. Anthony będzie chciał zachować pasy, więc będzie to najpierw Pulew, a potem Usyk. Myślę, że kwiecień lub maj to realna data kolejnej walki Joshuy - powiedział szef Matchroom Boxing.



W podobnym tonie kilka tygodni temu wypowiadali się szefowie IBF, sugerując, że to właśnie Kubrat Pulew jest pierwszy w kolejce do walki o mistrzowski pas najcięższej kategorii wagowej.