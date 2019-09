Eddie Hearn nie traci rezonu po tym, jak część kibiców boksu ostro skrytykowała w internecie galę, której organizacji podjął się brytyjski promotor. 9 listopada w Los Angeles dojdzie do lukratywnego starcia niezwykle popularnych gwiazd serwisu Youtube, KSI (Olajide Olatunji) z Loganem Paulem.

- Kocham krytykę. Uwielbiam ją. Im bardziej jestem krytykowany, tym mocniej się napalam. Kręci mnie w pewien sposób to, że ludzie są tak mało inteligentni i mają zbyt wąskie horyzonty, by zrozumieć moją wizję. Jeżeli nie chcesz próbować otworzyć się na nową publiczność, nie możesz kochać sportu - powiedział Hearn.



- W pierwszej walce KSI vs Logan Paul zobaczyłem coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Całkowicie nowy gatunek widzów, który wykupuje ponad milion subskrypcji PPV, zapełnia arenę w Manchesterze na dwadzieścia tysięcy ludzi (...) Oglądajcie walkę KSI z Loganem Paulem, także dlatego, że będą walczyć na gali, która jest pełna boksu na światowym poziomie. Zapełnimy halę Staples Center, ta walka będzie oglądana przez większą ilość ludzi niż jakakolwiek inna konfrontacja w tym roku, może przebić pod tym względem nawet rewanż Joshuy z Ruizem - dodał Brytyjczyk.



- Na gali KSI vs Logan Paul mogą wystąpić Devin Haney, Billy Joe Saunders i wielu innych zawodników. To szansa pokazania ich nowej, większej publiczności. Ludzie, którzy to krytykują, są ograniczeni. Musicie mi zaufać, bo wiem, co robię. Tak, jestem geniuszem - podsumował temat jeden z najbardziej wpływowych ludzi w światowym boksie.