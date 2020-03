Szef grupy Matchroom, Eddie Hearn ugina się pod presją i coraz częściej przyznaje, że majowe i czerwcowe gale organizowane przez jego grupę (m.in. Usyk vs Chisora 23 maja i Joshua vs Pulew 20 czerwca) mogą zostać przełożone na inny termin z powodu pandemii koronawirusa.

Brytyjczyk zabrał również głos w sprawie gal marcowych i kwietniowych oraz na temat przełożonej gali Canelo vs Saunders.

- Wszystkie imprezy podlegają teraz zmianom, również majowe i czerwcowe. Mamy nadzieję, że nasze nie zostaną przełożone, ale rozumiemy dynamikę sytuacji. Jeśli chodzi o walkę Joshuy, to tak jak mówiłem, jednym z planów jest przełożenie jej na lipiec (...) Najważniejsze, by każdy zawodnik otrzymał w razie czego nowy termin walki (...) - powiedział Hearn, który czeka m.in. na decyzję Brytyjskiej Komisji Bokserskiej. Komisja spotka się na początku kwietnia, by omówić przyszłość boksu na Wyspach w obliczu zagrożenia.



Na razie Matchroom kasuje galę Kelly vs Awanesjan (28 marca) oraz przekłada galę Ritson vs Vazquez z 4 kwietnia na 27 czerwca i galę Harper vs Jonas z 24 kwietnia na czerwiec. A co z przełożoną, pierwotnie planowaną na 2 maja galą Alvarez vs Saunders? We wtorek pisaliśmy o tym, że "Canelo" dogadał się już z Giennadijem Gołowkinem w sprawie walki wrześniowej. Hearn (promotor Saundersa) stara się zachować spokój i twierdzi, że ''jeśli boks wróci w czerwcu lub lipcu, walka Canelo vs Gołowkin III zostanie przełożona z września na późniejszy termin''.