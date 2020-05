Pod koniec 2015 roku Tony Bellew (30-3-1, 20 KO) pokonał po ringowej wojnie Mateusza Masternaka (41-5, 28 KO) nieznacznie na punkty. Promujący go Eddie Hearn, poza ringiem przyjaciel, uważa, że Bellew nigdy nie został w pełni doceniony za tamten pojedynek.

W stawce był wówczas wakujący tytuł mistrza Europy kategorii cruiser. Po dwunastu zażartych rundach sędziowie wskazali na gospodarza - 115:113 i dwukrotnie 115:112. Kilka miesięcy później Bellew był już mistrzem świata. - Masternak w niczym nie jest wybitny, ale w każdym aspekcie rzemiosła bokserskiego jest bardzo dobry - chwalił Polaka przed i po walce Bellew.

- Obejrzyjcie sobie walkę Tony'ego z Masternakiem o mistrzostwo Europy. To była brutalna wojna ringowa. Do dziś jest to wyjątkowo niedoceniane zwycięstwo, być może najbardziej niedoceniany sukces w karierze Tony'ego - mówi teraz szef grupy Matchroom, promotor takich gwiazd jak Joshua, Usyk, Chisora czy Whyte.

