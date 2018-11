Promotor Eddie Hearn wymienia Adama Kownackiego (18-0, 14 KO) wśród potencjalnych rywali Aleksandra Usyka (16-0, 12 KO) w wadze ciężkiej.

Zunifikowany mistrz kategorii junior ciężkiej nie potwierdził jeszcze przejścia do królewskiej dywizji, ale wydaje się to tylko formalnością.



- Usyk ma 31 lat i jest właściwie początkującym zawodnikiem, jeśli chodzi o przebieg na zawodowym ringu, ale jest na tyle dobry, że już teraz może walczyć z zawodnikami z czołówki wagi ciężkiej. Mógłby walczyć z Jarrellem Millerem, Dillianem Whyte'em, Dereckiem Chisorą, Adamem Kownackim, Luisem Ortizem. Jest dla niego wiele świetnych walk i może do nich przystąpić z marszu - oznajmił Hearn.



- Myślę, że przejdzie do wagi ciężkiej, bo jakie ma inne opcje? Widzę właściwie tylko dwie - Andre Warda i Adonisa Stevensona. Ward jest na emeryturze. Czy zdecydowałby się z niej wrócić na walkę z Usykiem? Kto wie. Stevenson boksuje w kategorii półciężkiej, ale mówi o przejściu do junior ciężkiej. To byłaby duża walka na amerykańskim rynku. Na rosyjskim z kolei duża byłaby walka z Lebiediewem - dodał.



Głównym celem Usyka jest pojedynek z Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO). Anglik wróci na ring 13 kwietnia, ale w starciu z innym rywalem. Nie wiadomo jeszcze, kto to będzie.