Promotor Anthony'ego Joshuy (23-1, 21 KO), Eddie Hearn nie mógł się nachwalić swojego zawodnika, który odzyskał w sobotę pasy IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej w rewanżu z Andym Ruizem Juniorem (33-2, 22 KO) w Arabii Saudyjskiej.

Joshua boksował bardzo mądrze i był świetnie przygotowany pod każdym względem, co sprawiło, że druga walka z Meksykaninem stała się jednostronnym widowiskiem. Teraz uwaga kibiców skupi się na lutowej walce Deontay Wilder vs Tyson Fury II o pas WBC, która stanowi kolejny krok w kierunku wyłonienia niekwestionowanego czempiona. Hearn ogłasza jednak Joshuę królem już dziś.



- Plany na przyszłość? Celebracja zwycięstwa. Anthony Joshua sprawił, że brytyjski boks urósł. Poświęcił pięściarstwu wszystko, został mistrzem olimpijskim, a teraz jest już dwukrotnym mistrzem świata zawodowców. To jest piękne - powiedział Hearn.



- Joshua został skreślony po porażce, musiał wrócić po tym, jak go poniżono. Dziś rządzi królewską dywizją, oddajcie mu szacunek, jest wspaniałą osobą. Bardzo dziękuję saudyjskim księciom, byliśmy krytykowani za przyjazd do ich kraju, ale przyjęto nas w niezwykły sposób. Nie będziemy dziś gadać o kolejnych walkach, to czas święta Joshuy. Prawdziwego króla! - dodał wniebowzięty promotor.