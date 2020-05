Boks na Wyspach wraca w lipcu, a Brytyjska Komisja Bokserska (BBBofC) ustaliła szereg reguł, jakie muszą być przestrzegane, by pięściarski biznes mógł ruszyć z miejsca. Szef grupy Matchroom, Eddie Hearn planuje organizację gal z wielkim rozmachem, choć publiczność będzie mogła je oglądać tylko na ekranie. Na razie zapowiedzi Hearna są dość enigmatyczne, ale pełne energii.

- Jestem gotowy na wszystko. Rozmawiam w tej chwili z telewizjami Sky Sports i BBC o moich najnowszych projektach (...) Musimy teraz wejść na nowy poziom. Pokazywać sport na żywo w unikalnych miejscach i spełniać wymogi bezpieczeństwa - powiedział Hearn.

- Niektórzy promotorzy planują gale w studiach telewizyjnych, ja chcę gal na wolnym powietrzu. Możemy przechodzić przez katastrofy organizacyjne i walczyć z ulewami, zawodnicy mogą się wycofywać z gal, ale musimy zapisać się w historii. Nie chcę niczego przewidywalnego, łatwego i nudnego. Jedyną drogą jest totalne szaleństwo, stworzenie środowiska, w którym ono funkcjonuje. Chcę, żeby drony latały nad tym, co zbudujemy i filmowały wszystko z góry - dodał jeden z najważniejszych graczy w bokserskim biznesie.



W maju miało m.in. dojść do gali Dillian Whyte vs Aleksander Powietkin, a w czerwcu do gali Anthony Joshua vs Kubrat Pulew. Mówi się, że największe szanse na odbycie się bez udziału publiczności ma pierwsza z wymienionych imprez, ale nie znamy jeszcze żadnych szczegółów.

Zdjęcie Eddie Hearn jest promotorem m.in. Anthony'ego Joshuy / AFP