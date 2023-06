Dziwna śmierć gwiazdy boksu. Wyszedł na papierosa i stracił życie

Aleksandr Miroszniczenko - wielki talent z Kazachstanu

Jednym z wielkich talentów, jakie wychowały się w Kazachstanie był Aleksandr Miroszniczenko. Po raz pierwszy w sali treningowej w Kustanaju pojawił się on w wieku 13 lat. Jak wielu rówieśników marzył o zwycięstwach i medalach. Był uparty w dążeniu do celu, co spodobało się trenerowi Wasilijowi Kancedałowi, u którego stawiał pierwsze kroki.