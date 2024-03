Dawniej było tak, że gdy bokser losował rywala z USA, ZSRR czy Kuby, oznaczało to kłopoty . Choć pięć czy sześć dekad temu w tym gronie byli też Polacy . Teraz coraz częściej wyzwaniem są starcia z pięściarzami czy pięściarkami z krajów powstałych po rozpadzie ZSRR, choćby z Uzbekistanu czy Kazachstanu, konkurencja jest olbrzymia.

Podobnie jak i walka o olimpijskie paszporty, bo w każdej wadze - a tych jest siedem u mężczyzn i sześć u kobiet - w stolicy Francji będzie od 16 do 22 zawodniczek lub zawodników. Łącznie - po 124 osoby wśród pań i panów .

Pięć szans w ostatnim dniu, trzy wykorzystane. Kapitalne występy podopiecznych Tomasza Dylaka

Do wczoraj Polska nie miała żadnego przedstawiciela na igrzyskach, a przecież to była już przedostatnia szansa na zdobycie olimpijskich przepustek . Biało-czerwonym nie udała się ta sztuka rok temu w Igrzyskach Europejskich w Nowym Targu, teraz stanęli więc drugą i przedostatnią - w światowym turnieju kwalifikacyjnym w Busto Arsizio. Lombardia okazała się bardzo szczęśliwa, swoje szanse wykorzystały trzy pięściarki. Ostatnią okazję panie i panowie będą mieli na przełomie maja i czerwca w Bangkoku.

Losy awansu na igrzyska decydowały się w poniedziałek - do decydujących walk o paszporty do Paryża przedostało się pięcioro reprezentantów Polski. W tym gronie był tylko jeden podopieczny Grzegorza Proksy , który na początku tego roku przejął męską reprezentację. Tyle że Mateusz Bereźnicki dość wyraźnie przegrał uległ w wadze 92 kg Brytyjczykowi Patrickowi Brownowi .

KLAUDIA RADECKA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Julia Szeremeta (z lewej) w pojedynku z Bułgarką Kamenową podczas Igrzysk Europejskich / KLAUDIA RADECKA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Lepiej poszło paniom - jako pierwsza olimpijską kwalifikację w wadze 66 kg "wyrwała" Irlandce Grainne Walsh Aneta Rygielska - i to dosłownie, bo walczyła z rywalką i sędzią ringowym, który dał jej ostrzeżenie, do tego liczył na stojąco. A mimo tego Polka wygrała niejednogłośnie. Później ta sztuka nie udała się Natalii Kuczewskiej (waga 50 kg), ale z radości skakały za to Elżbieta Wójcik (75 kg) i przede wszystkim - Julia Szeremeta (57 kg).