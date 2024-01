Dyskwalifikacja polskiego czempiona. Od razu wyszedł z kontrą, wszystkiemu zaprzecza

W organizmie dwukrotnego mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej wykryto boldenon. To steryd anaboliczno-androgenny. Co ciekawe, podawany często przez weterynarzy zwierzętom.

Krzysztof Głowacki wychodzi z kontrą. "Próbka B nigdy nie została zbadana"

"Byłem pod nadzorem Clean Boxing Program, czyli kontrola dopingowa miała prawo sprawdzić mnie w dowolnym czasie i miejscu, co też kilkakrotnie czyniła i wyniki były nieskazitelne. Kilka miesięcy po walce z Anglikiem odczytałem wiadomość mailową odnośnie wykrycia w próbce moczu śladowych ilości metabolitu boldenonu. Należy zaznaczyć, że boldenon poprawia apetyt oraz definicję mięśnia, tj. jego jakość, co jest bardzo ważne w sportach kulturystycznych, a zwłaszcza sylwetkowych, a co ma się nijak do sportów wytrzymałościowych" - napisał Głowacki w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.