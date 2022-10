Dwukrotny mistrz świata ma być blisko końca kariery

Boks. Carl Froch o zakończeniu kariery przez Anthony'ego Joshuę

- Kiedy udało ci się osiągnąć sukces, byłeś mistrzem świata, jesteś zabezpieczony finansowo, powoli zaczynasz zastanawiać się, czy chcesz jeszcze być bokserem. I to powoli dopada Joshuę. Od kiedy został pobity przez Andy'ego Ruiza, został złamany mentalnie. Zrozumiał, że może być mocno zraniony i to go trochę wystraszyło. On już wie, że może przegrać przez nokaut, a zarobił przecież ponad sto milionów funtów. Jeśli osiągnęło się sukces, sportowy i finansowy, zaczynasz się zastawiać, czy chcesz jeszcze dostawać po głowie? To przecież niebezpieczny sport, a Joshua nigdy nie wyda pieniędzy, które już zdążył zarobić. Sportowo też osiągnął już wszystko, dlatego wkrótce może odejść od boksu - przekonuje Froch.