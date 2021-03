​Dwukrotna mistrzyni olimpijska Shields z czterema pasami w boksie zawodowym

W 11. zawodowej walce Claressa Shields zunifikowała pasy wszystkich czterech największych federacji w wadze superpółśredniej i tym samym zapisała się w historii boksu. Amerykanka wygrała z Kanadyjką Marie Eve Dicaire i do niej należą teraz tytuły WBC, IBF, WBO i WBA.

Dwukrotna mistrzyni olimpijska (2012, 2016) na gali w rodzinnym mieście Flint (ok. 100 km od Detroit) na kartach sędziów zwyciężyła po 10 rundach 100:90, 100:90, 100:90.



Shields (11-0, 2 KO) wcześniej była mistrzynią świata w kategoriach supeśredniej i średniej.



Jej rywalka, Dicaire, do tej pory miała na koncie same wygrane - 17 (wszystkie na punkty), a w jej dorobku pas mistrzowski IBF w superpółśredniej.



W 2013 roku, już jako złota medalistka igrzysk w Londynie, Shields pokonała na punkty Elżbietę Wójcik w finale MŚ juniorek (waga średnia) w bułgarskiej Albenie.