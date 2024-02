Duży problem dla Adamka. To dla niego zupełna nowość. Rywal będzie miał łatwiej

"Uważam, że Mamed ma w tej chwili tzw. momentum, a to jest bardzo potrzebne w sportach walki. Mimo wszystko widzę tutaj przewagę Adamka, nie wiedząc nawet, w jakiej ogólnej dyspozycji się znajduje. Nie zmienia to faktu, że jestem ciekaw, jak sprawdzi się Chalidow na tle, co by nie było, już podstarzałego byłego mistrza świata" - mówił w rozmowie z Interią Izu Ugonoh , były pięściarz wagi ciężkiej, a następnie zawodnik MMA, rozkładając na czynniki pierwsze starcie Adamek - Chalidow na gali XTB KSW Epic w Gliwicach

Duży problem Adamka. "Dla Mameda do chleb powszedni"

Bierzmy pod uwagę, że walka jest w oktagonie, a nie w ringu. Nie ma narożników, więc to dla Mameda to chleb powszedni

"Góral" cięższy od rywala. Szykuje się wielki hit

Na ten pojedynek długo czekali fani sportów walki. 24 lutego w Gliwicach odbędzie się gala XTB KSW Epic, podczas której zmierzą się Mamed Chalidow i Tomasz Adamek. Starcie to wzbudza wiele emocji zarówno wśród kibiców i dziennikarzy, jak i innych sportowców. Wiele osób zastanawia się bowiem, jak Chalidow poradzi sobie w bądź co bądź debiutanckiej walce bokserskiej. Do tej pory bowiem brał on udział w pojedynkach w formule MMA. Na korzyść Chalidowa nie przemawiają także wyniki oficjalnego ważenia. "Góral" jest bowiem 7,8 kg cięższy od 43-latka , co może mieć spory wpływ na przebieg walki.