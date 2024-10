Federacja zrzesza związki pięściarskie z 44 państw, a niedawno dołączył do nich Tajwan. Ma zastąpić tę IBA, którą steruje powiązany z Władimirem Putinem Umar Kremlow. O planach Yu-ting wystąpienia w tej imprezie mówił już parę tygodni temu jej trener Zeng Ziqiang. Teraz jednak z obozu zawodniczki doszły ważne wieści odnośnie rywalizacji w English Institute of Sport w angielskim Sheffield. Powiedziała o nich najpierw sama zainteresowana, a informację potwierdził jeszcze wspomniany szkoleniowiec.

Lin Yu-ting w nowej kategorii wagowej. Limit 60 kilogramów

Mowa o zmianie kategorii wagowej. Do tej pory występowała w tej do 57 kilogramów, w której pokonała Julię Szeremetę w paryskim finale. W listopadzie zobaczymy ją jednak w wadze do 60 kg. Ziqiang argumentuje tę decyzję chęcią poznania nieco cięższych oponentek. Kluczowe jest jednak to, że w ogóle Yu-ting pojawi się w ringu. Trener nie chce dopuścić do sytuacji, w której straci ona rytm, a przecież w swojej karierze stoczyła już aż 60 pojedynków. Wygrała 46 z nich.