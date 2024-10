- Co do cholery właśnie się stało? Co mnie uderzyło? Muszę się pozbierać, to nie szło po twojej myśli. Po prostu muszę się otrząsnąć. Po walce z Fundorą byłem pozytywnie nastawiony, ale ta nie poszła zgodnie ze scenariuszem. Szczerze mówiąc, przed pojedynkiem czułem się niewiarygodnie, miałem świetne przygotowanie. Cóż, "złapał" mnie, był tej nocy lepszym zawodnikiem, ale żyjemy dalej i się uczymy - powiedział pokonany (cytaty za boxingscene.com). Słowa Tszyu świadczą o tym, że przynajmniej na gorąco nie zaczął myśleć o tym, by kończyć karierę.