Dramatyczne kulisy walki. Bliscy Masternaka bardzo to przeżyli. "Synek rozwalił nam dom"

Czułem, że pojedynek układa się po mojej myśli, ale wierzcie mi, że w takim momencie nie myślisz o tym, że odwołujesz walkę o mistrzostwo świata wiedząc jakie są tego konsekwencje. Tylko myślisz o tym, że ty już więcej nie dasz rady. Chcesz być mistrzem świata, ale w takim momencie bólu bardziej myślisz o życiu i zdrowiu niż o tym wszystkim. Po prostu chcesz uratować siebie, swoje zdrowie i przyszłość. Tak naprawdę z niedotlenienia, bo miałem problemy z oddychaniem, próbując coś powiedzieć do Piotrka, majaczyłem. Próbowałem pięć razy coś mu powiedzieć, a Piotrek odpowiadał, że mnie nie rozumie. Fragmentarycznie to pamiętam. Niedotlenienie poprzez to, że nie mogłem oddychać, było zabójcze

Dramatyczne wyznanie Masternaka. Jego bliscy bardzo to przeżyli

Polak stanął przed życiową szansą, zrobił naprawdę bardzo dużo, by wywalczyć mistrzowski pas, ale niestety zdrowie nie pozwoliło mu dokończyć pojedynku . On sam bardzo mocno to przeżył. Podobnie jego bliscy, o czym opowiedział w programie "Ring TVP Sport".

Brzmi to wszystko dramatycznie, ale też trudno dziwić się emocjom dziecka, które ogląda na ekranie coś takiego. Życie rodziny boksera nie jest łatwe, o czym wielu zapomina. To nie tylko wyrzeczenia i rozłąka, ale również obawa o bliską osobę, czego teraz doświadczył Masternak.

Kliniki chcą pomóc Polakowi

Bliscy Masternaka, widząc go cierpiącego w ringu, mogli czuć obawy, że stało się coś poważnego. Teraz już wiemy, że pięściarz ma złamane żebra, a pierwsze diagnozy lekarzy w Wielkiej Brytanii okazały się błędne . Pojawiły się jednak również oferty pomocy ze strony klinik, które chcą leczyć Masternaka i pomóc mu w powrocie do formy.

"Dalej słyszę, że kliniki odzywają się, żebym przyjechał do nich, że zrobią wszystko - kompleksowe badania i operację - jeśli będzie konieczna oraz pokryją ich koszty. Jest to pomoc bezinteresowna, bardzo mnie to cieszy. Nie zdobyłem pasa mistrzowskiego, zdobyłem serca - jest to pocieszające" - mówił w TVP Sport.