Co za dramaturgia w walce Chalidowa z Adamkiem! Pojedynek nagle przerwany

Starcie Tomasz Adamek i Mamed Chalidow było pojedynkiem wieczoru wyjątkowej gali XTB KSW Epic w Gliwicach. Pojedynek zakończył się po trzeciej rundzie, kiedy to jeden z zawodników zasygnalizował uraz ręki. Do momentu przerwania walka była pełna dramaturgii, raz przeważał "Góral", a raz były czempion KSW. W pewnym momencie Chalidow pomylił nawet dyscypliny i... obalił przeciwnika, za co został ukarany punktem ujemnym. Koniec końców arbiter przerwał bój przez kontuzję zawodnika, a kibice głośno wyrazili swoje niezadowolenie.