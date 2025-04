Dramaturgia w polsko-polskiej bitwie o pas, wielkie kontrowersje. "Żarty!"

Rzeczywiście, pojedynek był bardzo zacięty i obaj pięściarze, zarówno Kacper Meyna, jak również Mariusz Wach , mieli w tej walce wieczoru swoje momenty. Zanim zawodnicy skrzyżowali rękawice, wysłuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, jako że w puli pojedynku znalazł się należący do Meyny tytuł mistrza Polski wagi ciężkiej. Rangi dodawał także drugi pas, którym było trofeum WBC Baltic.

Mariusz Wach skrzywdzony? Eksperci ruszyli z ofensywą

Mniej wprawni kibice boksu czasami zapominają, że walki w boksie punktuje się runda po rundzie. I tylko taki ogląd pojedynku ma sens, bo same pojedyncze momenty to za mało, by w ogólnym rozrachunku wygrać na dystansie dłuższej walki. Przykładowo dany zawodnik może mieć genialną jedną z rund, którą toczy do jednej bramki i niemiłosiernie obija swojego przeciwnika, ale co z tego, jeśli w większości pozostałych stroną dominującą jest przeciwnik. Optycznie najlepszy moment z całego starcia nie może mieć znaczenia, gdy każdą z odsłon punktujemy jako osobną historię. Reklama

Ten wstęp czynię po to, by właśnie zwrócić uwagę, że taka walka, jak Meyna - Wach wymagała dużej uwagi, bo szala przechylała się na dwie strony. Najbardziej destrukcyjny, pojedynczy cios zadał Wach w drugiej rundzie, pod 25-latkiem ugięły się nogi, ale nie wylądował na macie ringu. Z kolei młodszy o dwie dekady faworyt parokrotnie soczyście trafił mającego dużą przewagę w warunkach fizycznych rodaka.

Po dziesięciu rundach dwóch sędziów bardzo wyraźnie wypunktowało zwycięstwo Meyny . Jeden orzekł 97-93, a drugi aż 98-92. Innymi słowy, wypunktowali na rzecz Wacha kolejno trzy i dwie rundy. Trzeci z rozjemców widział bliższy pojedynek, oscylujący wokół remisu, ale jedną rundą na korzyść Meyny.

"Żarty!" - napisał na portalu X Aleksander Maciejowski, trener boksu, prowadzący Global Boxing Tarnów. Z kolejnych wpisów szkoleniowca można było wywnioskować, że widział sześć-siedem rund na korzyść Wacha. - Zazwyczaj staram się nie krytykować sędziów i nawet jeśli punktacja budzi moje wątpliwości, próbuję spojrzeć na nią z innej perspektywy. Jednak w tym przypadku trudno to uznać za coś innego niż kpina. Ta decyzja to prawdziwy żart - nie na żarty zezłościł się Maciejowski.

Inny z fachowców, Leszek Dudek, zapisał na konto Wacha pięć rund, czyli przenosząc na końcowy werdykt, wyszedłby mu remis.

Okazało się, że do akcji wkroczył także... Łukasz Różański, były mistrz świata w kategorii bridger, który wraca do kategorii ciężkiej, co ogłosił kilka miesięcy temu w rozmowie z Interią . Jego zdaniem oficjalny werdykt także nie koresponduje z tym, co sam widział. Reklama

- Dla mnie remis byłby najsprawiedliwszy. Ogromny szacunek dla Mariusza Wacha. Ta determinacja, serce do walki i forma w takim wieku robią niesamowite wrażenie. Boks to nie tylko sport, to charakter. I obaj panowie go pokazali. Gratulacje dla zwycięzcy - napisał zawodnik z Rzeszowa.

Reklama Kacper Meyna: Walka potrwa pełen dystans i na moją korzyść. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Kacper Meyna (z prawej) pokonał Mariusza Wacha / printscreen/polsatsport.pl /

Mariusz Wach / AFP