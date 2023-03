Dramat znanego pięściarza. Zemdlał po treningu, teraz walczy o życie

Daniele Scardina już za blisko trzy tygodnie miał stanąć do walki z Cedricem Sperą. Wszystko wskazuje jednak na to, że panowie nie będą mieli okazji, by zmierzyć się na ringu. Podczas jednego z treningów doszło do dramatycznego wypadku. 30-letni Scardina nagle stracił przytomność, a następnie został przewieziony do szpitala.