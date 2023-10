Dramat w Anglii. Bokser po nokaucie trafił do szpitala

Bokser Connor Coghill w szpitalu

Bokserski świat zjednoczył się i życzy Coghillowi szybkiego powrotu do zdrowia. Głos zabrał m.in. bokser wagi ciężkiej Tony Bellew i niedawny przeciwnik Hopey Price. - Boks zawodowy to niebezpieczny biznes i nie należy się nim bawić. Kiedy jest wykonywany prawidłowo, jest to najwspanialszy sport, ale najbardziej brutalny ze wszystkich... Myśląc o tobie, mistrzu, mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia - napisał na Twitterze pięściarz dywizji królewskiej.