Dramat Szeremety, polały się łzy. Mało kto wiedział o tym przed igrzyskami

"Poleciałam na ten turniej do Rumunii. Walka nie poszła po mojej myśli, przegrałam z Włoszką. Wiedziałam, że jestem w stanie wygrać. Przeanalizowaliśmy z trenerem, co tam poszło nie tak. Zrobiliśmy badania . Z nich wyszło, że mój organizm jest zajechany. Widać to było też po mnie, że jestem tym zmęczona" - opowiedziała szczerze Julia Szeremeta.

Korekty zdały egzamin. Dziś Julia Szeremeta jest srebrną medalistką olimpijską

Zmiana planów treningowych okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ efekty nadeszły błyskawicznie i zobaczył je cały świat podczas igrzysk olimpijskich. "Zamiast siły, poszliśmy w szybkość, na której bardziej bazuję. Odstawiliśmy treningi typu dźwiganie. No i forma weszła. Ja bazuję głównie na odpoczynku. Muszę być wypoczęta, wtedy się czuję najlepiej, czuję tą swoją szybkość. Odpoczęłam tydzień, powoli wchodziłam do treningów. Później mieliśmy obóz we Włoszech i spotkałam się z tą dziewczyną na sparingach. To już całkiem inaczej wyglądało. Gdyby ponownie doszło do walki, to chyba bym ją wygrała. (...) Zadziałała szybka konsultacja z lekarzem, zmiany planów i to wszystko dało efekt końcowy" - dodała.