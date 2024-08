Dramat polskiej olimpijki. „Obudziłam się z płaczem, teraz go nienawidzę”

- Mimo że kocham boks, to teraz go nienawidzę. Gdybym mogła cofnąć czas o 15 lat, to wybrałabym inną dyscyplinę sportu, bardziej wymierną. Co dalej? Nie wiem, bo za cztery lata znów mogę pojechać na igrzyska, ale też znów mogę nie mieć szczęścia do sędziów oraz losowania - mówi Aneta Rygielska, która w kat. do 66 przegrała awans do ćwierćfinału z Turczynką Busenaz Surmeneli.