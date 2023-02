Dramat niemieckiego boksera. W Turcji zginęli jego bliscy

Agit Kabayel już od kilku lat nosi miano najlepszego boksera w Niemczech. 30-latek na ringu stawał 22 razy i do tej pory nie odnotował ani jednej porażki . Kolejną walkę utalentowany pięściarz miał odbyć 28 stycznia, jednak pojedynek z Agronem Smakici o wakujący pas EBU przeniesiono na 4 marca . Niespełna miesiąc przed ważnym starciem 30-latka spotkała jednak ogromna tragedia, która bez wątpienia wpłynie na jego przygotowania do tej walki.

Rodzinny dramat Agita Kabayela. Jego bliscy zginęli podczas trzęsienia ziemi w Turcji

Jestem całkowicie zszokowany. brak mi słów. Zmarł kuzyn mojego taty. Moja mama też straciła krewnego. Chciała uratować dzieci z domu, udało jej się to, ale potem sama zginęła. Moja rodzina jest załamana. Mamy tu związane ręce. Możemy rozmawiać tylko przez telefon

Niepokonany jak dotąd pięściarz udostępnił w mediach społecznościowych informacje na temat zbiórek na rzecz osób poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi. Co więcej, Niemiec planuje zebrać dodatkowe fundusze sprzedając gadżety przed walką z Agronem Smakici. Dochód ten przekaże osobiście - Niemiec zapowiedział bowiem, że tuż po walce poleci do Turcji, by pomóc miejscowej ludności.