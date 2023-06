Adam Kownacki wyszedł na ring po ty, by przerwać fatalną serię trzech kolejnych przegranych pojedynków, ratując przy tym swoją karierę. Dla Polaka było to niemal starcie o być albo nie być. Sam otwarcie deklarował, że jeśli spisze się poniżej oczekiwać, będzie to jego ostatnia walka w zawodowym boksie.