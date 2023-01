- Od początku nastawialiśmy się na wygraną przez nokaut. Zapowiadałem znajomym z gymu, że skończę to w trzeciej lub czwartej rundzie i żeby tak stawiali swoje zakłady. Niektórzy będą więc szczęśliwi. Moja podróż trwa, następny przystanek to jeden z panujących mistrzów świata. Jai Opetaia, wiem, że to oglądasz, idę po ciebie. Ilunga Makabu, nie możesz wiecznie mnie unikać. Lawrence Okolie i Arsen Goulamirian, wiem o was wszystko i codziennie mam was w głowie. Idę po was wszystkich! Liczę na to, że jeden z was będzie moim kolejnym rywalem - dodał Riakporhe.