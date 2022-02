Dostał lanie i myśli o zakończeniu kariery

- Brook dał świetną walkę i po prostu był ode mnie lepszy tego dnia. Miałem bardzo dobry obóz, lecz nie trafiałem, wygrał lepszy. Być może nadeszła pora, bym zakończył karierę. Muszę porozmawiać i przeanalizować to z rodziną. Nie mogłem złapać swojego rytmu, naprawdę muszę pomyśleć, czy nie powinienem zakończyć kariery. Jestem bardzo zawiedziony - mówił rozżalony Khan, który na pocieszenie zgarnie za ten występ gażę w okolicach 5 milionów funtów.

Boks. Amir Khan: Nie ma już we mnie miłości do tego sportu

- Nie ma już we mnie takiej miłości do boksu jak kiedyś. A to chyba znak, że powinienem już odejść - dodał srebrny medalista olimpijski i były mistrz świata kategorii junior półśredniej.

